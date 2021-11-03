Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kafkas Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
03.11.2021 - 16:54 | Son Güncelleme: 03.11.2021 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, 19 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
808753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808753.aspx
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