Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik personel alıyor
15.11.2021 - 15:53 | Son Güncelleme: 15.11.2021 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
810089 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810089.aspx
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