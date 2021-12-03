Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
03.12.2021 - 16:55 | Son Güncelleme: 03.12.2021 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
812192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812192.aspx
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