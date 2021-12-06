Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 50/d maddeleri ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanı alınacaktır. Adayların, başvurularını ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen ya da posta ile başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgiye www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
İzmir Bakırçay Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor
06.12.2021 - 17:11 | Son Güncelleme: 06.12.2021 - 17:13
Türkiye Gazetesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
812518 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812518.aspx
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