Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesi uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
14.12.2021 - 17:08 | Son Güncelleme: 14.12.2021 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
813432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813432.aspx
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