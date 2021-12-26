Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere sözleşmeli 2 (iki) adet Avukat alınacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda toplam 2 (iki) adet sözleşmeli Avukat alınacaktır.

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