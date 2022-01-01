Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Uşak Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
01.01.2022 - 17:03 | Son Güncelleme: 01.01.2022 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Uşak Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu
Etiketler : öğretim görevlisi,
815491 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/815491.aspx
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