Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi Alınacaktır.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 13 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor
12.01.2022 - 16:16 | Son Güncelleme: 12.01.2022 - 16:18
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 13 araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
816731 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/816731.aspx
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