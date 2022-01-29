Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca: Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
29.01.2022 - 16:53 | Son Güncelleme: 29.01.2022 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
819138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/819138.aspx
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