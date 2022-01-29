Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Rumeli Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
29.01.2022 - 17:10 | Son Güncelleme: 29.01.2022 - 17:11
Türkiye Gazetesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
819153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/819153.aspx
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