Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Öğretmen atamalarında karma alım polemiği sürüyor. 2018’de yapılan düzenleme ile başlanan karma atama sistemi ilk önce 2017-2018 KPSS puanında ardından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan karma alım, 2020’de 15 bin ek atama ile geri geldi. O süreçte karma yapıldı ama tartışması bir türlü bitmedi. Bu konuda devam eden beş dava var. Bunlardan birisini geçtiğimiz günlerde Ankara 8. İdare Mahkemesi karara bağladı ve ‘MEB’in yeni atamadır’ açıklamasını da göz önünde bulundurup yürütmenin durdurulması talibini reddetti. Davayı sürdüren Avukat Erdem Cömert ise bu defa karara itiraz etti. Temyize taşınan dosyada Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, yerel mahkemenin kararını “15 bin öğretmen alım ilanının ek atama niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır” diyerek bozdu. Mahkeme yeniden değerlendirilmesi için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesini talep etti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Şubat ayında verilen kararın ardından bölge idare dosyayı geçen hafta Danıştay’a gönderdiği öğrenildi. Her ne kadar kanunda altı ay kuralı bulunsa da Danıştay’ın iş yüküne göre davayı sonuçlandırma süresi değişiyor. Kararı gazetemize değerlendiren Erdem Cömert “Devam eden bir süreç var. Burada beklentimiz, karar beklenmeden bu mağduriyetin ortadan kaldırılması. Atananlar evet mesleklerine devam etsin ama 2020 mağdurları için özel bir atama yapılmalı. Bölge İdare Mahkemesinin ‘Bu bir ek atamadır’ tespiti kıymetli ama MEB bunu kendi içinde çözmeli. Bunun yanında daha dört dava da var. Bu da unutulmamalı” dedi.

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