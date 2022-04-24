Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İstanbul Ticaret Odası İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Bakan Nebati burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu, işte o konuşmadan önemli satır başları;

"Küresel ekonominin oldukça dalgalı geçtiği bir dönemden geçiyoruz. Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı. Başta enerji ve gıda olmak üzere malum önemli fiyat artışları oldu. Dünya bir ikilimle karşı karşıya. Enflasyon ve büyüme. Savaşa rağmen mart ayında son zamanların en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Bu ülke başka bir ülke 21. yüzyılda farklı davranıyor.

"TÜRK LİRASINA GÜVENİN, ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"

Yeni başarı hikayelerini yine beraber yazacağız. Türk lirasına güvenin, önünüzü açıyoruz. Biz problemleri yok saymıyoruz. Halının altına süpürme niyetimiz yok. Kalıcı çözümler için çalışıyoruz. Enerji hariç ihracat ithalat dengelenmiş durumda. Bizim karşı karşıya kaldığımız şey şu. İthal ettiğimiz enerjinin maliyeti bizdeki dengeyi bozuyor. Bu dengeyi ihracatı daha fazla artırarak, turizmdeki olumlu gelişmeler sayesinde etkilerini en aza getirmiş olacağız. Turizm alanında kayda değer pazar çeşitliliğine sahibiz. Rusya ve Ukrayna'dan oldukça yüksek ziyaretçi girişi var, artarak devam etmesini bekliyoruz. Çok şükür Mart ve Nisan ayında İstanbul'dan aldığımız bilgiler yüzde 90'ın üzerinde ki salgın öncesinde dahi yakalanmış ay yok, yıl yok.

"TÜRKİYE GÜZEL YOLDA"

Söz konusu gelişmelerin cari dengemizi olumsuz etkilemesi nedeniyle gerekli önlemleri tek tek alıyoruz. Böylesine küresel bir ortamda her yıl düzenli yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanları toplantılarına katıldık. Ekim ayında da yapacağız bunu. Seneye Nisan'da da yapacağız. Bu toplantılarda birçok oturuma katıldım. Dünyanın önde gelen şirketleriyle birebir toplantılar gerçekleştirdik. Ülkemizdeki yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bilgiler verdik. Sahip olduğumuz genç, dinamik nüfus, kapsamlı ve kararlı hamlelerimizle küresel zorluklarla mücadele kapasitemizin her geçen gün arttığını ifade ettik. Türkiye güzel yolda. Ah buradakiler şöyle bir gelseydiler orada Türkiye'ye olan ilgi ve alakayı, beklentileri görebilseydiler. Bu ülke güçlü bir ülke. Yeni başarı hikayelerini yine beraber yazacağız. Türk Lirası'na güvenin."

Bakan Nebati açıkladı: Türk lirasının gücünü artıracak yeni araçlar geliyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi gibi yeni araçların geliştirileceğini açıkladı.

Bakan Nebati'den G20 çıkartması: Gündem küresel ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Nebati, gündemin küresel enflasyonist baskılar ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler ışığında olumsuz yayılmalar ile toparlanmaya yönelik risklere karşın beraber hareket etmenin öneminden oluştuğunu belirtti.

Bakan Nebati'den fahiş fiyat açıklaması: Denetimlerimizi sürdürüyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, hükümet olarak fahiş fiyata yönelik tüm önlemleri aldıklarını belirterek, bu yolla kazançlarını artırmaya çalışanlara karşı timlerin denetimleri sürdürdüğünü açıkladı.