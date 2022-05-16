Türkiye Gazetesi

Bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak.

"YAZ OKULU AÇACAĞIZ"

Kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıkladı.

''İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız'' denildi.

Bakan Özer duyurdu: Yardımcı kaynaklar ücretsiz dağıtılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer duyurdu: Öğrenci pansiyonlarına ev konforu geliyor Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere ev ortamı sunmak için Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi'nin (PİGEP) hayata geçirildiğini duyurarak 1000 okul pansiyonunda koğuştan oda sistemine geçildiğini açıkladı.