Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan ‘’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ’da yer alan ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince’’ Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle’’; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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