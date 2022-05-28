Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  4.  maddesinin  (B) fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan ‘’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ’da yer alan ek 2’nci  maddesinin  (b)  fıkrası  gereğince’’  Yazılı  ve/veya  sözlü  sınav  yapılmaksızın,  KPSS(B) grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle’’; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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