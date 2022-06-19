Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

65 yaş üstü 747 kişinin okula gittiğini ifade eden Dülger, bunlardan 134’ünün ortaokul, 578’inin lise, 22’sinin açık öğretim imam hatip ve 13’ünün açık öğretim lisesinde eğitim gördüğünü söyledi. Dülger “Hepsi öğrenci statüsünde. Açık öğretim kurumlarındaki en yaşlı öğrencimiz 85 yaşında. Bu kişi açık öğretim lisesinde okuyor” dedi.

45-65 yaş arasında 94 bin 23 öğrencinin kayıtlı olduğunu açıklayan Dülger şunları aktardı: 17 bin 477 kişi ortaokul, 71 bin 254 kişi açık öğretim lisesi, 2 bin 236 kişi açık öğretim imam hatip, 3 bin 56 kişi de mesleki açık öğretimde eğitim görüyor. Açık öğretim imam hatip ve mesleki açık öğretim lisesinde uzaktan eğitimle yapılan derslerin dışında, aynı zamanda, okulları ilgilendiren meslek dersleri yüz yüze olarak gerçekleşiyor.

100 YAŞINDA KURSİYER

Sabahattin Dülger, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açılan halk eğitim merkezlerindeki kurslarla ilgili de bilgi verdi. Yılın ilk 5 ayında 5 bin 215 yaşlı vatandaşa eğitim verildiğini söyleyen Dülger, bunlar arasında 1922 doğumlu bir vatandaşın olduğunu da ifade etti.

Montessori eğitimi ile kendine güvenen bir nesil Montessori metodunun kurucusu Maria Montessori’nin "Bağımsız olmayan, özgür de olamaz" sözüne dikkat çeken eğitim bilimci Leyla Öztürk bir Montessori öğretmeninin "Kendim yapmam için yardım edin" talebini esas aldığını vurguluyor.