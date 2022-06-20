Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZAY | İSTANBUL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ile Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı. 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanan sınavda 317 bin 765 kişi görev aldı. AYT'de adaylara soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi. Başvuranlar arasında 7 bin 803 engelli aday da yer aldı. Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru cevapladı. İmtihanların üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de dün saat 15.45'te başladı ve adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

GEÇEN YILA GÖRE DAHA KOLAYDI

YKS'de bu yıl yapılan değişiklikler sonrası puan türüne göre ağırlıklı 2 testin herhangi birinden en az 0,5 net yapan bir öğrencinin AYT puanı hesaplanacak ve lisans tercihi yapabilecek. AYT’nin YKS puanındaki ağırlığı yüzde 60... AYT sonrası uzmanlar, sınavı değerlendirdi.

> Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak: Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye soru çözüm ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluşur. Fen bilimleri ve Türk dili ve edebiyatı sorularının zorluk derecesi geçen sene ile paralellik göstermekte. Dolayısıyla ortalama ve puan değerlerinde belirgin farklılıklar olmayabilir. Ancak matematik testi soruları geçen yıla göre daha kolay algılanmış. Bu durum matematik Türkiye soru çözüm ortalamasının artmasına, soruların puan değerinin ise geçen yıla göre düşmesine sebep olabilir. Bunun sonucunda matematik testinin YKS-SAY ve YKS-EA puanlarının oluşumundaki toplam katkı oranı geçen seneye göre azalacak.

> Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Taner Kayış: 2022 AYT matematik soruları orta güçlükte ve kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Sorularda ifadeler oldukça açık ve anlaşılır olup uzun metinli karmaşık sorulara yer verilmemiş. Geçen sene ile karşılaştırıldığında soruların daha kolay olduğu söylenebilir. Düzenli bir şekilde derslerini takip ederek test çözen ve soruları dikkatlice okuyan her öğrencinin başarılı olacağı bir sınav olmuş.

> Bilfen Liseleri Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir: Sınavda yer alan soruların çoğunun kazanımlarla gündelik hayatı özdeşleştiren yapıda, bir kısmının da doğrudan bilgi sorusu olduğu görülmekte. Kazanımları hakkıyla öğrenmiş, gündelik hayat ile ilişkilendirebilen ve iyi gözlem yapabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav.

2022 AYT soru kitapçığı: YKS AYT soruları ve cevapları yayınlandı mı? Edebiyat, Matematik, Fen soru ve cevapları ‘2022 AYT soruları açıklandı mı, YKS AYT soruları ve cevapları yayınlandı mı?’ milyonlarca üniversite adayının bir yıl boyunca heyecanla bekledikten sonra sınavın ardından en çok merak ettiği ve araştırdığı konular oluyor. Hayalindeki üniversiteye gitmek için ter dökenler merakla YKS AYT edebiyat soruları, AYT matematik 2022 soruları ve cevapları ile 2022 AYT soru kitapçığını araştırıyor. Edebiyat, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimlerinden soruları cevaplayanlar, 2022 YKS AYT cevap anahtarı tıkla öğren ile puanlarını hesaplamak için geri sayıma geçti. Sınava dair detaylar ve merak edilenler haberimizde…

YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu ve tüm oturumların tamamlandığı YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sonuçların ise 20 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.