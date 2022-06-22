Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak
22.06.2022 - 17:15 | Son Güncelleme: 22.06.2022 - 17:16
Türkiye Gazetesi
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
876342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/876342.aspx
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