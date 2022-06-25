Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
25.06.2022 - 16:26 | Son Güncelleme: 25.06.2022 - 16:27
Türkiye Gazetesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
877524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/877524.aspx
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