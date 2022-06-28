Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi alacak
28.06.2022 - 15:18 | Son Güncelleme: 28.06.2022 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
878565 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/878565.aspx
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