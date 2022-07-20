Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Düzenlemede ödenen taksitlerdeki enflasyon farkının iade edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı günden itibaren geçerli olacağını ve tahsilatın durdurulacağını kaydeden AK Parti kurmayları “Torba kanununa eklenecek bir madde ile düzenleme yapılır. Meclis 1 Ekim’de açıldığı için yapılacak çalışma o zamana kadar hazırlanacak. Ancak bu süreçte Maliye Bakanlığı tahsilatı durdurabilir. Yapılacak çalışma geçmişe yönelik bir düzenleme olmaz, geleceğe yönelik olur. Tahsilat bu şekilde sağlanır” değerlendirmesinde bulundu.

HACİZLER ASKIYA...

AK Parti kurmayları yeni düzenleme yürürlüğe girinceye kadar borcunu ödeyemeyenler için başlatılmış tahsilat (Haciz) işlemlerinin askıya alınacağına dikkat çektiler.

KYK'da son durum: Kredi faizleri silinecek mi? Bakan Kasapoğlu 'her şey hazır' diyerek duyurdu KYK kredi faizlerinin silinmesi gündemde. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak" dedi.

Erdoğan’dan milyonlarca gence KYK müjdesi: Sadece ana para ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. KYK borçlarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "(Öğrenim kredisi) Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." açıkmalasını yaptı.