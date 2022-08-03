Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Toplam yedi oturumdan oluşan KPSS lisans maratonunda ilk hafta sonu, genel yetenek-genel kültür oturumuyla başladı ve öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuyla tamamlandı. KPSS maratonu iki hafta sonu daha devam edecek. Sınav telaşı sürerken KPSS bir skandal ile çalkalanıyor. Hafta sonu gerçekleştirilen oturumlardaki çıkan bazı soruların sınav öncesinde hazırlanan denemelerde çıktığı iddia ediliyor. Sınava katılan adaylar ve bazı öğretmenler, soruların Yediiklim Yayınlarının düzenlediği deneme sınavlarındaki soruların hiç değiştirilmeden aktarıldığını ifade etti. Büyük tepkiye sebep olan olayın ardından adaylar, sınavın iptal edilmesi için kampanya başlatırken birçok aday da durumu CİMER’e şikâyet ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi. Erdoğan "2022 KPSS ile ilgili incelemede veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar atılacaktır. Tek bir evladımızın mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

“VERİLEMEYECEK HESABIMIZ YOK”

İddiaları sorduğumuz Yediiklim Yayınları “Tamamen algı. Bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf” açıklamasını yaptı. Yediiklim soru yazarı Ahmet Uğur Karakuza ise “Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Alnımız ak. Matematikte bazı rakamlar aynıymış, yemediğimiz laf kalmadı” dedi. ÖSYM’den konuya ilişkin açıklama geldi. Sınavın güvenli bir biçimde gerçekleştirildiğini belirten ÖSYM, ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.

"BÖYLE BİR HATA KABUL EDİLEMEZ"

Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, gazetemize yaptığı açıklamada 50 sorunun, iddiaların odağındaki özel kurumun deneme sınavlarında sorulduğunu, WhatsApp gruplarında da dağıtıldığını öne sürdü. Oğuz Özat “1994’ten beri bu işlerle uğraşıyorum. Böyle bir hata olamaz. Soru kökü aynı olabilir, gidişat aynı olabilir ama aynı soru olamaz. Hocalar havuza soru atar oradan seçilir ama bir yayınevinden bu kadar sorunun sorulması kabul edilemez. Avukatlarımız üzerinde çalışıyor.

Suç duyurusunda bulunduk. Kimin eli olayın içinde ortaya çıkarılmalı. Milyonlarca soru içinden denk gelmesi imkânsız. FETÖ gibi mail mi atıldı, kimlere verildi, bütün bu sorular cevap bulmalı. ÖSYM’nin asılsız açıklamalarını mahkemede çürüteceğiz” ifadelerini kullandı. Türk EğitimSen Genel Başkan Talip Geylan da “Sosyal medyada yayınlanan sorular üzerinden tatmin edici açıklama yapılmalıdır. ÖSYM gerekirse tüm örnekler üzerinden açıklamasını detaylandırarak iddialara açık şekilde cevap vermelidir” dedi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı Hafta sonu yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda bazı soruların bir yayınevinin denemelerindeki sorularla aynı olduğu iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na konunun araştırılması talimatını vermişti. O talimatın ardından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün'ün görevden alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı: İnceleme başlatıldı Hafta sonu yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda bazı soruların bir yayınevinin denemelerindeki sorularla aynı olduğu iddiası tartışmalara neden olurken ÖSYM'den konuyla ilgili yalanlama gelmişti. Sosyal medyada sınava girenler, sınavın iptal edilmesini isterken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na konunun araştırılması talimatını verdi.

ÖSYM'den KPSS açıklaması: İddialar asılsız ÖSYM, bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.