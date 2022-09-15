Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin gittikleri şehirlerde daha rahat konaklamalarına olanak sağlayacak önemli gelişmeyi duyurdu. Bakan Özer; "Bugünden itibaren öğretmenlerimiz, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek." diyerek müjde verdi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlandığı 17 Haziran'dan itibaren yaz boyu okul yöneticileri ile hazırlık toplantıları yaptıklarını belirtti.

Öğretmen ve okul yöneticileri ile sürekli birlikte zaman geçirdiklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek."

Türkiye genelinde 551 öğretmenevi bulunuyor.

Bakan Özer'in çarpıtılan sözleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama Dün sosyal medyada Milli Eğitim Bakanı Özer'in iki öğretmen adayına söylediği iddia edilen sözler üzerine bakanlıktan konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020’ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır” sözleri kullanıldı.

Bakan Özer'den 'Sessiz Devrim' açıklaması: 'İlk kez' diyerek duyurdu Canlı yayında açıklamalar yapan Bakan Özer, "Sessiz bir devrim oldu" diyerek, "İlk defa Milli Eğitim Bakanlığı tüm okullara bütçe gönderildiğini duyurdu. Bakan Özer, "Yardımcı kaynak problem vardı. Tüm öğrencilerimize ücretsiz şekilde yardımcı kaynak kitapları sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Özer’den atama sinyali: İhtiyaca binaen olacak Televizyonda canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalarda bulundu. Yeni öğretim yılı hazırlıklarına erken başladıklarını dile getiren Bakan Mahmut Özer, tüm yardımcı kaynakların okullara ücretsiz gönderileceğini duyurdu. Konuşmasında öğretmen ataması sinyalini veren Bakan Özer, “İhtiyaca binaen atamalar mutlaka olacaktır.” dedi. Öte yandan Özer, 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapılacağını açıkladı.

Bakan Özer'den önemli açıklama: İki güzide meslek grubuyla ilgili manipülasyona karşıyız Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız" dedi.