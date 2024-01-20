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    Araştırma raporu ortaya koydu: Kadın öğretmen daha bağımlı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Öğretmenler arasında yapılan anket çalışmasında cinsiyete göre dijital bağımlılık düzeyi ele alındı. Buna göre kadın öğretmenlerin dijital bağımlılıklarının erkek öğretmenlere oranla daha yüksek olduğu belirlendi.

    Araştırma raporu ortaya koydu: Kadın öğretmen daha bağımlı
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Türk Eğitim-Sen, eğitimin bütün kademelerinde öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerin internete olan erişimi ve bunun sonuçlarını mercek altına alarak “Türkiye’de Dijital Bağımlılık Araştırma Raporu” hazırladı.

    17 ilden 680 ilkokul, 896 ortaokul, 1431 lise öğrencisi olmak üzere toplam 3 bin 7 öğrenci ve 1243 öğretmen ile yapılan araştırmanın raporuna göre, ilkokul öğrencilerinin yüzde 67’si tablet, ortaokul öğrencilerinin yüzde 64’ü ve lise öğrencilerinin ise yüzde 89 akıllı telefon kullanıyor. Ayrıca, dijital teknolojiler ağırlıklı olarak oyun oynamak, sosyal medyada gezinmek ve video izlemek için kullanılıyor.

    SÜRE UZADIKÇA BAŞARI DÜŞÜYOR

    Araştırma sonuçları ekran süresi bakımından çarpıcı veriler ortaya koydu. Bu çerçevede, ankete katılan öğrenciler arasında günde 6 saatin üzerinde oyun oynayanların ve sosyal medyada vakit geçirenlerin, 1-2 saat internette vakit geçiren öğrencilere göre akademik başarılarının oldukça düşük olduğu gözlemlendi.

    Öğretmenler arasında yapılan anket çalışmasında cinsiyete göre dijital bağımlılık düzeyi ele alındı. Buna göre kadın öğretmenlerin dijital bağımlılıklarının erkek öğretmenlere oranla daha yüksek olduğu belirlendi. Öğretmenlerin yüzde 25,3’ünün günde 6 saatten fazla sosyal medyada vakit geçirdiği tespit edildi.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ÖğretmenDijital Bağımlılık
    Haberler > Eğitim > Araştırma raporu ortaya koydu: Kadın öğretmen daha bağımlı
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