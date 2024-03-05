Bakan Tekin yeni müfredat için tarih verdi! İlk uygulanacağı sınıfları açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat çalışmalarının yüzde 80'inin bittiğini, önümüzdeki hafta tamamlanmış olacağını ve kademeli olarak uygulamaya geçileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Müfredata ilişkin konuşan Tekin, Talim Terbiye Kurulunun çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA YETİŞECEK"

"Sizin müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil" diyen Bakan Tekin, "1 dersin programı 800 sayfa. 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak zorunlu, herkeste standart olan dersler. Yeni eğitim-öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayınlayacağız" diye konuştu.

MATEMATİKTE BAZI KONULARIN ÇIKARILDIĞI İDDİASI

Matematik dersinde bazı konuların çıkarıldığı iddialarının sorulması üzerine açıklamada bulunan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların hepsini alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık yüzde 40’ı akademisyen, gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var. Bunlar buna göre değerlendiriliyor. Ortaöğretim müfredatında ne olmayacakla ilgili herkes bir şey söyleyebilir.

Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu, aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak, sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak."

"HER KADEMEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİYLE BAŞLAYACAĞIZ"

Yeni müfredatın onay sürecinin nasıl olacağı sorusunu cevaplayan Tekin, "Bir tanıtım toplantısı yaparak açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda, önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek. Kapsamlı bir değişiklik olduğu için 12'nci sınıflar bu yıl aldığı bir şeyi önümüzdeki yıl 11'e almış olsak. Önümüzdeki sene 12'de okuyan bir çocuk o konuyu almamış olacak. Teknik olarak konuların birbirini izleme konusunda yer değişikliği dolayısıyla öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız."