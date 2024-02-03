Bakan Tekin öğretmenler toplantısında açıkladı: Çalışmalar tamamlandı, müfredat değişiyor

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Şubat 2024 17:52 - Güncelleme: 3 Şubat 2024 17:53 - Güncelleme:

Yusuf Tekin, Meb, Müfredat, Haber

Eğitim Haberleri / Anadolu Ajansı

Milyonlarca öğrenci ve velinin yakından takip ettiği 'yeni müfredat' için konuşan Bakan Tekin, çalışmaların tamamlandığını ve yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Tekin, müfredat içeriğine ilişkin ise "Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kaydetti.