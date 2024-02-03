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    • Bakan Tekin öğretmenler toplantısında açıkladı: Çalışmalar tamamlandı, müfredat değişiyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Bakan Tekin öğretmenler toplantısında açıkladı: Çalışmalar tamamlandı, müfredat değişiyor
    Yusuf Tekin, Meb, Müfredat, Haber

    Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Milyonlarca öğrenci ve velinin yakından takip ettiği 'yeni müfredat' için konuşan Bakan Tekin, çalışmaların tamamlandığını ve yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Tekin, müfredat içeriğine ilişkin ise "Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kaydetti. 

    Yeni eğitim öğretim dönemi bir dizi değişiklikle başlamış, ders içeriğinden sınav sistemine kadar pek çok güncelleme gerçekleşmişti. 

    Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yeni müfredatın geleceğini duyurmuş şubat ayı sonunu işaret etmişti. Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında Ankara'da düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya gelerek milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yeni müfredata ilişkin bilgi verdi. 

    ÇALIŞMALAR TAMAM

    Tekin, müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

    "Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah."

    Buluşmaya katılan öğretmenler ise tek tek söz alarak eğitim alanındaki görüş, öneri ve beklentilerini aktardı.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Yusuf TekinMebMüfredat
    Haberler > Eğitim > Bakan Tekin öğretmenler toplantısında açıkladı: Çalışmalar tamamlandı, müfredat değişiyor
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