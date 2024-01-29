Okullarda yeni müfredat şubat sonunda: Dersler sadeleşecek, devamsızlığa kırmızı çizgi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın detaylarının şubat sonunda duyurulacağını kaydetti. Bakan Tekin, kapsamlı değişiklikleri içeren yeni müfredatın gelecek yıl itibarıyla uygulamaya konacağını ve kademeli olarak uygulanacağını ifade etti. Derslerde sadeleştirmeye dikkat çeken Tekin, ders saatinde değişiklik olmayacağını da sözlerine ekleyip devamsızlık konusunda ise 'af gündemimizde yok' açıklamasını yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılında bir dizi değişiklikle okula başlayan milyonlarca öğrenci, gelecek yıl uygulamaya konacak yeni müfredatın detaylarını merakla bekliyor. Gazetecilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat, devamsızlık ve sınıf tekrarı, ortak sınavlarla ilgili ilk değerlendirmeler bulundu.

DERS SAATLERİ AZALACAK MI?

NTV Haber'de yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanı, “Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok." ifadesini kullandı. Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını da bildirdi.

AF GÜNDEMDE YOK

Devamsızlık konusunda affın gündemlerinde olmadığını da söyleyen Milli Eğitim Bakanı, "Aldığımız tedbirlerle öğrencilerin devamsızlığında ciddi düşüşler gördük. Bu nedenle devamsızlık konusunda ısrarcıyız. Af gündemimize gelmeyecek” dedi.

YENİ MÜFREDAT ŞUBAT'IN SONUNDA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Müfredat değişikliğiyle ilgili bütün çalışmalarımız bitti. İlgili birimlerin incelemesi sürüyor. Şubat’ın sonuna doğru yeni müfredatın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Kapsamlı değişiklikler olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulayacağız.

Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda başlayacağız. Öğretmenlerle görüşmelerimizde mevcut müfredatın yetişmesinin mümkün olmadığı dile getiriliyor. Bu nedenle ders içeriklerinin azaltılması, sadeleştirilmesi söz konusu olacak, ders ve ders saati değil.

Herhangi bir dersin haftalık saatinde yapacağımız bir saatlik değişiklik belki on binlerce öğretmenimizi etkileyecek. Buna ihtiyaç da yok zaten. Norm kadro fazlası olmayacak, çalışmalarımız bu yönde.

ORTAK SINAV

Ortak sınavların değerlendirilmesi bizim için önemli. Çünkü bu şekilde okullar arasındaki farkları da görebileceğiz.

Sadece ölçme ve değerlendirme açısından değil, okullardaki öğrencilerin kazanımlarını da saptayacak ve takip edebileceğiz. Ortak sınavdan ve okulun yaptığı yazılıdan alınan notları karşılaştırma olanağı da olacak.