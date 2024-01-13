Dersimizin adı 'merhamet'

13 Ocak 2024 09:21 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 09:27

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - İstanbul Bağcılar’da yer alan Altınbaş Üniversitesi, çevresindeki ilçelere dokunmaya devam ediyor.

Üniversite son olarak “Bağcılar’da Merhamet Büyüyor” projesi başlattı. Hedef çocuklara yönelik, kendilerine, başkalarına, hayvanlara, bitkilere ve çevreye karşı nasıl merhametli olacaklarını öğretmek...

Belediyenin desteklediği projede, 12-13 yaş aralığındaki 70 öğrenci, 7 hafta teorik ve uygulamalı eğitimler görecek. Proje 5. haftaya girdi. Eğitimlerde, çocuklara teorik bilgilerin yanı sıra çeşitli etkinlik, ödev ve oyunlarla merhamet kavramı öğretildi. Eğitimler, hayvan barınağı ve botanik bahçesi ziyaretleri ile sürüyor. Çocuklar, eğitimin son haftasında düzenlenecek etkinlikte ise başta deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri gönderecek. Proje çerçevesinde merhamet eğitimleri verilen çocukların psikolojik ölçeklere göre farkındalıkları incelenecek.

"ÇOCUKLARIN DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ"

Çalışmaları yürüten Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esra Gül Koçyiğit, ilk dört haftası sınıf içi olarak planlanan eğitimde, daha çok merhametin teorik yapısını ele aldıklarını söyledi. Koçyiğit, eğitimin bu kısmında “Kimlere merhamet edilir?”, “Bu süreçte neler yapılır?” gibi konuları çocukların keyif alabileceği drama çalışmaları, oyunlar, boyama gibi etkinlikleri yaparak grup çalışmasıyla tamamladıklarını söyledi. Merhametin insanı sakinleştirdiğini söyleyen Koçyiğit “Diyelim ki sinirli bir anınızdasınız ve merhamet duygusu o an devreye girdiğinde kişi sakinleşiyor. Çünkü vücudumuzda bize iyi hissettiren endorfin ve serotonin denen mutluluk hormonu salgılanmaya başlıyor. Bu sayede de aslında kişiler daha iyi hissediyorlar. İlk dönüşler çok iyi çocukların davranışları değişti” dedi.

OLUMLU DÖNÜŞLER VAR

İnsanın içinde var olan merhametin erken yaşlarda çocukların tanışmasını istediklerini belirten Esra Gül Koçyiğit, MEB’e çağrı da yaparak “Okullarda akran zorbalığı müfredata eklendi. Aynı şekilde merhameti de bizim okullarda eğitim müfredatına almamız gerekiyor” diye konuştu. Edindiğimiz bilgilere göre aile, öğretmen ve çocuklardan proje için olumlu dönüşler olduğu ve Bağcılar Belediyesinin bu çalışmaya devam edeceği öğrenildi. Üniversite yönetimi de ilk defa uygulanan projede çıkan sonuçlara göre diğer kurumlarla da iş birliğine gidecek.