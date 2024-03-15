Dil öğrenme yaşı 4’e kadar düştü... En çok katılım Türkiye’den

Türk anneler, 4 yaşına gelen çocuklarını alıp dil öğrenmesi için İngiltere’deki anne-çocuk yaz okuluna katılıyor.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ

Yurt dışında dil eğitimi Türklerin yıllardır en yoğun başvurduğu programlar arasında yer alıyor. Son dönemde yurt dışında yaz okulu programlarına genç annelerin de ilgisi büyük. Anneler; küçük yaştaki çocuklarını, İngilizce öğrenmeleri için bu programlara yerleştiriyor. İngiltere’deki anne-çocuk yaz okulu programlarına en çok katılım Türkiye’den.

O sıralamayı Brezilya, Almanya ve İspanya takip ediyor.

Sorularımızı cevaplayan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar “Dil okullarına genellikle lise ve üniversite çağındaki gençler ilgi gösteriyor. Son dönemde bu süreç değişti. Yeni nesil ebeveynler kendi yaşadıkları dil problemlerini çocukları yaşamasın diye erken tedbir alıyor. İngiltere’deki anne-çocuk yaz okulu programlarına son 1-2 senedir yoğun bir katılım mevcut” dedi.

Deniz Akar, çocuklarda dil öğrenme yaşının 4’e kadar düştüğünü söyledi. Yeni nesil ebeveynlerin dil öğrenme konusunda çok hassas olduğunu ve çocuklarının zorlanmadan dili öğrenmelerini istediğini söyleyen Akar bu sebeple programlara başvuru patlaması yaşandığını belirtti.

Akar “İngiltere’deki yaz okulu programlarına 4 yaş ve üzerindeki çocuklar kabul ediliyor. Aileler çocukları 4 yaşına girer girmez yaz okulu programlarına başvuruyor. Bu programlar sadece İngilizce değil çocukların ilgi alanlarına uygun eğitimler de veriyor. Çocuk spora yatkın ise sporu dil öğretimiyle birleştiren programlar ya da sanata yatkınsa sanatla dil öğrenimini birleştiren programlar tercih edilebiliyor” dedi.

PROGRAM 2 BİN DOLAR'DAN BAŞLIYOR

İngiltere’de düzenlenen programlara, anne-çocuk yaz okulu programı denmesinin sebeplerinin başında ebeveynlerin de eğitim alabilmesi geliyor. Ayrıca ebeveynler arzu ederlerse iki hafta süren yaz okulu programı boyunca tatil yaparak da zamanını geçirebiliyor. Bu programlara 13 yaşın üzerindeki çocuklar tek başlarına katılabiliyor. İngiltere’de Churchill House en uygun fiyata sahip okullardan biri ve fiyat başlangıç 2 bin dolar. St. Giles Brighton Okulunda ise iki haftalık konaklama dahil ücret 2 bin 400 doları buluyor.