Dördü bir arada...

Trabzonlu dördüz kardeşler, farklı mühendislik bölümlerinde eğitim gördükleri İstanbul Teknik Üniversitesinde yeniden buluştu

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Trabzonlu dördüz kardeşler Önder İhsan, Ömer Şahin, Esra Selin ve Azra Aylin Kul, farklı mühendislik bölümlerinde eğitim gördükleri İstanbul Teknik Üniversitesinde yeniden bir araya geldi.

İlkokul ve ortaokulu birlikte okuyan, lise döneminde farklı okullara giden kardeşler,

üniversite tercihlerinde yeniden aynı çatı altında buluştu.

İTÜ Elektronik ve Haberleşme, Metalurji ve Malzeme, Endüstri ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören kardeşlerden Ömer Şahin Kul’un bu yıl yatay geçiş yapmasıyla dördü de aynı üniversitede okumaya başladı.

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