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Haberler > Eğitim > Eğitimde '2 Haziran' tartışması! Yenileme seçimleri ile LGS aynı güne denk geliyor

Eğitimde '2 Haziran' tartışması! Yenileme seçimleri ile LGS aynı güne denk geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tekrarlanan yerlerdeki okullarda hem sandıkların kurulması hem de çocukların imtihana girecek olması tartışmaları beraberinde getirdi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), pazar günü yapılacak seçimlerin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimlerini 2 Haziran Pazar günü yapacak. Yenilenen yerlerde sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

Millî Eğitim Bakanlığının takvimine göre ise 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav da 2 Haziran 2024 pazar günü yapılacak.

Tekrarlanan yerlerdeki okullarda hem sandıkların kurulması hem de çocukların imtihana girecek olması tartışmaları beraberinde getirdi. Aileler ve eğitimciler karara tepki gösterdi.

"NE KARAR ALINACAKSA HEMEN AÇIKLANMALI"

Eğitim uzmanı Onur Soğuk “Yerel seçimlerde küçük ilçeler olsa bile bu tarz yenilenmeler olduğunu daha önceki yıllarda gördük. Dolayısıyla da pazar günü gerçekleşecek seçimler sonrasında da yine itirazların olacağını biliyoruz. Türkiye genelinde LGS’nin o tarihte yapılması o yüzden pek mümkün gözükmeyebilir. Millî Eğitim Bakanlığı da bu durumu gözden geçirerek sınavı bir sonraki haftaya ertelemesi de imkânsız. Çünkü o hafta TYT-AYT var yani YKS. Öyle bir seçenek de imkânsız. Dolayısıyla LGS’nin, YKS’den sonraki haftaya alınması en mantıklı seçenek olarak görünüyor. YSK takvimi de sıkışık. Bu durumda ne karar alınacaksa hemen açıklanmalı. Mağduriyet oluşturulmamalı” dedi.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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