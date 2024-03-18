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Haberler > Eğitim > LGS başvuruları başladı

LGS başvuruları başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS başvuruları başladı

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları başladı. Başvurular, 29 Mart'ta kadar "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.

LGS başvuru süreci bugün itibariyle başladı, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler başvuru gerçekleştirebilecek.

LGS başvuru işlemleri 18 Mart Pazartesi günü ile 29 Mart Cuma günü arasında, "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilebilecek. 

Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak otomatik olarak yapılan başvurular bu sene isteğe bağlı olacak. LGS başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sayfası üzerinden ücretsiz yapabilecek. 

Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak. 

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. 

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek. 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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