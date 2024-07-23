Fen liseleri ful çekti mesleğe ilgi yüksek! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS’de öğrencilerin yüzde 96,21’i tercihlerine yerleşti. Anadolu ve fen liselerinde doluluk yüzde 100’e yaklaştı. Meslek liseleri de yüzde 1,5 puanlık artışla yüzde 93.2’ye çıktı.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Öğrencilerin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıklanda. Millî Eğitim Bakanlığının verilere göre 28 Haziran- 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında 1 milyon 13 bin 239 öğrenci, merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 96,21’i tercihlerine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129’u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı %97,42 olarak gerçekleşti. Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde fen liselerindeki 39 bin 720 ve sosyal bilimler liselerindeki 9 bin 480 kontenjanın tamamı doldu.

NEREDEYSE BOŞ YOK!

Anadolu liselerinde bulunan 67 bin 390 kontenjana 67 bin 167 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,66 oldu. Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 43 bin 268 kontenjana 41 bin 135 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 95,07...

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 42 bin 490 kontenjana 39 bin 627 öğrencinin yerleşmesiyle doluluk oranı yüzde 93,26 olarak gerçekleşti. Geçen seneye göre bir artış var.

DEPREMZEDEYE AYRICALIK

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye şehirleri ile Gaziantep şehrinin İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 6 bin 805 kontenjan açıldı. Bu çerçevede açılan kontenjanlara başvuran öğrencilerin tamamı tercihlerine yerleştirildi.

‘İLK ÜÇ TERCİH’ YOĞUNLUĞU

Merkezî ve yerel yerleştirmede tercih sırasına göre yerleşme durumu ise şöyle gerçekleşti: Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 72,64’ü ilk üç tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95,77’si ise ilk üç tercihinden birine girdi.

GALATASARAY BİRİNCİLİĞİ KAPTIRDI!

Galatasaray Lisesi yıllardan beri sürdürdüğü yerleşme puan birinciliğini bu yıl İstanbul Erkek Lisesine kaptırdı. Eğitim uzman Salim Ünsal “bütün öğrencilerini 500 tam puanla alan tek lise İstanbul Erkek Lisesi oldu” dedi. İşte o sıralama:

◼️ İstanbul Erkek L: 500.0000

◼️ Galatasaray L: 495,1515

◼️ Kabataş Erkek L. (Alm.): 494,8135

◼️ Kabataş Erkek L. (İng.): 494,5234

◼️ Ankara Fen L: 494,5234

◼️ İzmir Fen L: 492,0992

◼️ İ. Atatürk Fen L: (Alm.) 490,1810

◼️ İzmir Atatürk L: 490,1810

İKİ DÖNEMDE NAKİL YAPILIYOR

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler. Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için en fazla üç okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla iki okul seçilebilecek.

NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN?

>> Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercih süreci dün itibarıyla başladı, 26 Temmuz’da sona erecek. 1. nakil sonuçları 29 Temmuz’da açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos’ta ilan edilecek.

6-14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19-23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos’ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.