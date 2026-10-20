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Eğitim

Hakkâri Ankara’yla eşitleniyor: 26 Ekim’de sistem açılacak! Ortak sınav geliyor

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Hakkâri Ankara’yla eşitleniyor: 26 Ekim’de sistem açılacak! Ortak sınav geliyor
Başlık ResmiHakkâri Ankara’yla eşitleniyor: 26 Ekim’de sistem açılacak! Ortak sınav geliyor

İstanbul’dan Mardin’e, Edirne’den Hakkâri’ye sınavlarda ortak sistem devreye giriyor. MEB’in 16 branşta uygulamaya alacağı sistem, ölçme ve değerlendirmede ortak standart oluşturmayı amaçlıyor.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde ölçme ve değerlendirmede ortak standart oluşturmak maksadıyla Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ni hayata geçiriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavlarında uygulanmaya başlanacak sistem, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü kullanıma açılacak.

Sistem, ortaokullarda 5, 6 ve 7’nci sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce; liselerde ise 9, 10 ve 11’inci sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerini kapsayacak. Toplam 16 branşta uygulanacak sistemde, öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, beceri temelli ve açık uçlu sorulardan oluşan bir havuz kullanılacak.

Hakkâri Ankara’yla eşitleniyor: 26 Ekim’de sistem açılacak! Ortak sınav geliyor
Başlık ResmiHakkâri Ankara’yla eşitleniyor: 26 Ekim’de sistem açılacak! Ortak sınav geliyor

HER DÖNEM 8 BİN SORU

Soru havuzunun geliştirilmesi kapsamında ilk ortak yazılı sınavlardan önce sisteme yaklaşık 8 bin sorunun aktarılması planlanıyor. Her sınav döneminde de yaklaşık 8 bin yeni sorunun hazırlanması hedefleniyor. Sınavlar, eğitim öğretim yılı başında zümre öğretmenlerince belirlenen konu soru dağılım tablolarındaki senaryolara göre oluşturulacak.

Seçilen senaryodaki öğrenme çıktılarına yönelik iki açık uçlu soru, zümre öğretmenlerinin ortak kararıyla hazırlanarak sisteme girilecek. Diğer sorular ise Bakanlığın soru havuzundan, öğretmenlerin belirleyeceği güçlük düzeylerine göre otomatik olarak seçilecek. Kolay, orta ve zor seviyelerde hazırlanacak soruların güçlük düzeyleri ile puan değerleri öğretmenlerin mesleki değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenecek.

Öğretmenler, sistem üzerinden oluşturulan sınav kâğıtlarını ve puanlama anahtarlarını kontrol ederek onaylayacak. Soru havuzundan seçilen soruların gerekçelendirilerek en fazla iki defa değiştirilmesine de imkân tanınacak. Sınav kâğıtlarının basımı ve çoğaltılması ise gizlilik ve güvenlik ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Sınav sonrası soru bazlı puanlar e-Okul’a girilerek sonuçlar ilgili öğrenme çıktılarıyla eşleştirilecek. Öğretmenler, öğrencilerin güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarını belirleyerek öğretim süreçlerini yeniden planlayabilecek.

“DOĞRU ADIM YANLIŞ ZAMANLAMA”

Eğitimci İlhan Sevin: Sistem; ülke genelinde ortak standartların oluşturulması, soruların güçlük düzeylerinin dengelenmesi ve öğrencilerin öğrenme eksiklerinin belirlenmesi açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak kapsamlı değişikliğin sınavlara kısa süre kala duyurulması, öğretmenler ve okullar açısından hazırlık sürecini zorlaştırabilir. Sistemin önce pilot uygulamalarla test edilmesi, öğretmenlere yeterli hazırlık süresi tanınması ve aşamalı biçimde hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Eğitimde başarının yalnızca doğru kararlar almakla değil, bu kararları sahada uygulanabilir hâle getirmekle mümkün olduğu ifade ediliyor.

ÖĞRETMENLER TEPKİLİ: İŞ YÜKÜMÜZ ARTACAK

Bazı öğretmenler, yeni yazılı sisteminde soru hazırlama, sınav kâğıtlarını tek tek okuma ve puanları sisteme girme sürecinin ciddi zaman ve emek kaybına yol açacağını belirterek karara tepki gösteriyor. Öğretmenler, bu iş yükünün ders anlatma ve öğrencilerin eksiklerini giderme gibi asli görevlerini aksatabileceğini savunuyor.

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