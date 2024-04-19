Hiçbir Türk hak kaybı yaşamadı! Yabancı öğrenciler gönüllü elçimiz

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancı gençlere yönelik ırkçı tavrına YÖK’ten tepki geldi: Uluslararası öğrenciler, eğitimlerinin ardından ülkemizin gönüllü elçileri olarak memleketlerine dönüyor.

HABER MERKEZİ İSTANBUL - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite eğitimlerini tamamlayabilmek için Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenciler hakkında ortaya atılan iddialara ve iftiralarla ilgili açıklamada bulundu.

YOK, uluslararası öğrenciler tarafından Türkiye’deki üniversitelere yapılan başvuru ve kayıt-kabul işleri sonrası herhangi bir Türk vatandaşının hak kaybına uğramadığını açıkladı.

YÖK açıklamasında Türkiye’nin uluslararası öğrenciler tarafından dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasına girdiği belirtilerek, “Uluslararası öğrenciler, sağladıkları ekonomik katkının ötesinde küresel bağlantılar ve uluslararası ilişkiler acısından da önem kazanmaktadır. Türkiye’deki uluslararası öğrenciler ülkemizin gönüllü elçileri olarak memleketlerine dönmektedirler” denildi.