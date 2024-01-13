Kişiye özel ilan pes dedirtti, 'bari ismini yazsaydınız' gerçek oldu

13 Ocak 2024 09:28 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 09:33

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde ‘adrese teslim atama’ yapılmaması için madde eklemesine rağmen tayinlerle ilgili soru işaretleri sürüyor. Bunun son örneği İstanbul Okan Üniversitesinde yaşandı.

Açıklanan ilan ‘adrese teslim’ kadro ilanlarını başka bir boyuta taşıdı. İlanda, Otelcilik Sektörü, Destinasyon Yönetimi ve Turizm Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak şartı arandı. İlanda aranan bir başka özellik ise “Asım Saldanlı” olarak ifade edildi.

YÖNETİM GERİ ADIM ATTI

İlanın aranan şartlarında özel isim yazıyor olması ise akıllara adrese teslim kadro tartışmasını getirdi. Çünkü ilanda adı geçen ‘Asım Saldamlı’nın YÖK tezde yer alan bilgileri ilanda aranan özellikleri taşıyordu. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından üniversite yönetimi öğretim üyesi ilanında geri adım attı.

Rektörlükten “10.01.2024 tarihli ve 32425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi’ alım ilanlarımız iptal edilmiştir” açıklaması geldi.