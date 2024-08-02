MEB ilk defa uygulayacak! Ücretsiz okumaya merkezî başvuru

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullara ve çeşitli kurslara ücretsiz erişimi kolaylaştırmak için bu yıl bir ilke imza attı.

Daha çok okul, daha çok öğrenci! Taşımalı eğitimin kapsamı genişledi

Daha çok okul, daha çok öğrenci! Taşımalı eğitimin kapsamı genişledi

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Şehit ve gazilerin ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar, özel okul ve kurslarda öncelikli olarak ücretsiz okutulacak öğrencilere ilişkin işlemler bu yıl ilk kez merkezî sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Ücretsiz okuma hizmetinden yararlanmak isteyenler için başvurular, 12 Ağustos’a kadar devam edecek.

Adaylar, 13-18 Ağustos arasında özel okul tercihlerini yapacak.