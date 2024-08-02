MEB ilk defa uygulayacak! Ücretsiz okumaya merkezî başvuru
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullara ve çeşitli kurslara ücretsiz erişimi kolaylaştırmak için bu yıl bir ilke imza attı.
ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Şehit ve gazilerin ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar, özel okul ve kurslarda öncelikli olarak ücretsiz okutulacak öğrencilere ilişkin işlemler bu yıl ilk kez merkezî sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
Ücretsiz okuma hizmetinden yararlanmak isteyenler için başvurular, 12 Ağustos’a kadar devam edecek.
Adaylar, 13-18 Ağustos arasında özel okul tercihlerini yapacak.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi