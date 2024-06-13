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Haberler > Eğitim > MEB, ücretsiz 'yaz okulları' açacak

MEB, ücretsiz 'yaz okulları' açacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MEB, ücretsiz &#039;yaz okulları&#039; açacak

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, yarın karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Millî Eğitim Bakanlığınca, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınıftan itibaren bütün kademelerdeki öğrenciler için “spor”, “görsel sanatlar”, “müzik” ve “bilişim” olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açılacak.

Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Kurslar, 1 Temmuz’da başlatılıp 29 Ağustos’ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim-öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Yaz döneminde ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için de ayrıca akademik derslere yönelik destekleme yetiştirme kursları verilecek.

HAFTADA 5 GÜN OLACAK

Yaz döneminde bir dersten haftada 6 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilecek. Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30’dan sonra ve haftada beş gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi, 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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