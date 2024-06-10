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Öğrenciler, erişim probleminin ardından e- Okul'un açılmadığını ifade etti (10 Haziran)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Öğrenciler, erişim probleminin ardından e- Okul&#039;un açılmadığını ifade etti (10 Haziran)

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okulların kapanmasına kısa süre kala öğrenciler e- Okul sistemine giriş yapıp notlarını görüntülemek istiyor. 10 Haziran günü yaşanan sorunun ardından ise neden açılmıyor, kapandı mı sorularına cevap ararken "e okul kayıtlı öğrenci bulunamadı" hatası ile karşı karşıya kaldı.

Eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran'da sona ererken öğrenciler e-Okul sisteminden notlarının son haline bakmak istiyor. Bugün giriş yapma esnasında sorun yaşamasının ardından ise neden giremiyorum, çöktü mü soruları gündeme geldi. Öğrenciler "null gün" hatası ile karşılaştı.

E - OKUL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi ile oluşturulan sistem, 2007 yılında kullanıma açıldı. Öğrencilerin kaydı, notları gibi bilgilerin yer aldığı sistemde 10 Haziran günü bazı erişim problemlerinin yaşanmasıyla beraber öğrenciler araştırmaya başladı.

Uygulamada anlık olarak bazı sorunlar meydana geldi. Not girişlerinin yapıldığı günlerde yaşanan yoğunluk sebebiyle problem yaşandığı tahmin edilirken kısa sürede düzelmesi bekleniyor.

Öğrenciler erişim probleminin ardından e- Okul'un açılmadığını ifade etti - 1. Resim

Açıklama gelmesi ve düzelmesi halinde gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Sistemde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, sınav başvuru işlemleri, haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular takip edilebiliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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