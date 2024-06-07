Öğrencilerin e-Okul erişimi karne gününe kadar devam edecek 2024
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
14 Haziran'da 2024 eğitim ve öğretim yılı sona eriyor. Öğrencileri karne heyecanı sararken e- Okul ne zaman kapanacak, not girişi kapandı mı gibi sorular gündeme geldi. Karne gününe kısa süre kala sisteme girişin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Sistem, yeni uygulamada karne gününe kadar açık kalıyor.
Okulların kapanmasına kısa süre kalmasıyla beraber veliler e-Okul'un ve not girişinin kapanacağı günü araştırmaya başladı. Karne heyecanı son hızla devam ederken öğretmenler not girişlerini tamamlamaya devam ediyor.
E- OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024?
Yeni uygulama ile e-Okul sistemi karne gününe kadar öğrencilerin erişimine açık oluyor. Eski uygulamada not girişinin tamamlanmasıyla beraber sistem kapanıyordu. Artık öğrenciler notlarını son güne kadar görüntüleyebilecek.
Öğrenciler, VBS sistemine giriş için siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" butonuna tıklayarak giriş yaparak erişim sağlayabiliyor.
ORTAOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?
MEB Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre 5,6,7 ve 8'nci sınıflarda kalma bulunmuyor. Yıl sonu ortalaması 45'ten düşük olan öğrencilerin sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu ŞÖK karar verecek.
2024 eğitim ve öğretim yılı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 14 Haziran'da sona erecek ve 9 Eylül'de yeni dönem başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okulların açılması | 9 Eylül 2024
Birinci Dönem ara tatili |11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili | 20-31 Ocak 2025
İkinci Dönem ara tatili | 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların kapanması | 20 Haziran 2025
Kaynak: Türkiye Gazetesi