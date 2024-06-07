Öğrencilerin e-Okul erişimi karne gününe kadar devam edecek 2024

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2024 11:18 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 11:28 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

14 Haziran'da 2024 eğitim ve öğretim yılı sona eriyor. Öğrencileri karne heyecanı sararken e- Okul ne zaman kapanacak, not girişi kapandı mı gibi sorular gündeme geldi. Karne gününe kısa süre kala sisteme girişin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Sistem, yeni uygulamada karne gününe kadar açık kalıyor.