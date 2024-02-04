Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • MEB yayımladı: Ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tabloları'

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    MEB yayımladı: Ortak yazılılar için örnek &#039;konu soru dağılım tabloları&#039;
    Milli Eğitim Bakanlığı, Meb, Haber

    Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

    MEB, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesi 'konu soru dağılım tabloları' yayımladı. İl sınıf, alan zümreleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi tablolarını hazırlayacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde, il sınıf veya alan zümrelerince oluşturulacak "konu soru dağılım tabloları"na örnek teşkil edecek tablolar yayımladı.

    Yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf veya alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

    Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf, alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve orta öğretimdeki farklı branş ve düzeylerinde 'konu soru dağılım tabloları' yayımlandı.

    İl sınıf, alan zümreleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi tablolarını hazırlayacak.

    Birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için yayımlanan örnek senaryolara yönelik soru örnekleri ve çözümleri 'odsgm.meb.gov.tr/' adresinde yayımlanacak.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Milli Eğitim BakanlığıMeb
    Haberler > Eğitim > MEB yayımladı: Ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tabloları'
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Son tatil günü! Okullarda ilk ders zili yarın çalacak - EğitimSon tatil günü! Okullarda ilk ders zili yarın çalacakBakan Tekin öğretmenler toplantısında açıkladı: Çalışmalar tamamlandı, müfredat değişiyor - EğitimÇalışmalar tamamlandı, müfredat değişiyorAfetzedelerin yardımına meslek liseleri koştu - EğitimAfetzedelerin yardımına meslek liseleri koştuÇin'de 'nükleer enerji' alanında burslu okuma imkanı! 25 öğrenci aranıyor - EğitimÇin'de 'nükleer enerji' alanında burslu okuma imkanı! 25 öğrenci aranıyorTÖZOK Başkanı Zafer Öztürk: 'Ücretler ne olacak' tartışmasından yorulduk - EğitimTÖZOK Başkanı Zafer Öztürk: 'Ücretler ne olacak' tartışmasından yorulduk2020 LGS'de yapılan model 2023 YKS'de uygulanacak - Eğitim2020 LGS'de yapılan model 2023 YKS'de uygulanacakMEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı - EğitimMEB personel alımı tercih sonuçları açıklandıYKS başvuruları başladı! Üç oturuma giren 885 lira ödeyecek - EğitimYKS başvuruları başladı! Üç oturuma giren 885 lira ödeyecekYükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı - EğitimYükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları başladıSınava girecekler dikkat! YKS başvuruları bugün başlıyor - EğitimSınava girecekler dikkat! YKS başvuruları bugün başlıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...