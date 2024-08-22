MEB'den sözleşmeli öğretmenlerle ilgili duyuru

MEB, sözleşmeli öğretmenlerinin yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, her ikisi de sözleşmeli personel mevzuatına tabi olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.