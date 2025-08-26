Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı

MEB’in eğitim istatistiklerine TÜİK’ten kalite onayı

- Güncelleme:
Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim alanında ürettiği veriler, bir kez daha güvenilirliğini kanıtladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen Resmî İstatistik Programı çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde, Bakanlık tarafından hazırlanan “Örgün Eğitim İstatistikleri” 2024-2029 dönemi için “Resmî İstatistik Kalite Belgesi” ile tescillendi.

Bakanlığın eğitim politikalarının şekillendirilmesinde kritik rol oynayan veriler, şeffaflık ve doğruluk ilkeleriyle ulusal kalite standartlarına uygun bulundu. Daha önce 2019-2023 döneminde de aynı belgeye layık görülen MEB, böylece istatistik üretimindeki başarısını istikrarlı biçimde sürdürmüş oldu.

Bu gelişme, eğitim alanındaki istatistik çalışmalarının yalnızca sayısal veri üretmekle kalmadığını, aynı zamanda planlama, politika geliştirme ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından da önemli bir güvence sunduğunu gösteriyor.

