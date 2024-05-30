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Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 3 Haziran'da başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 3 Haziran&#039;da başlayacak

Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MEB, kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme başvurularının 3-7 Haziran tarihleri arasında alınacağını aktardı. Atamalar 11 Haziran'da ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran itibarıyla yapılacak. 

Milyonlarca öğretmenin beklediği haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. 

Bakanlık, 2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu personel.meb.gov.tr adresinde yayımladı.

TARİHLER BELLİ OLDU

Buna göre başvurular 3-7 Haziran tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak ve atamalar 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran tarihinden itibaren yapılacak.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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