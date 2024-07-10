Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yeni düzenleme ile online eğitimle alınan diplomaya denklik verilmeyecek.

ESMA ALTIN ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt içindeki uluslararası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ile yurt dışındaki aynı kademedeki kurumlardan alınan öğrenim belgesi ve diplomaların denklik işlemleriyle ilgili şartları belirledi.

Düzenlemeyle, denklik işleminden muaf tutulacak öğrenciler de belirlenirken; yurt dışında terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı veya iltisakı konusunda tereddüde düşülen ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarında öğrenim görerek alınan belgeler denklikte değerlendirilmeyecek.

Söz konusu öğretim kurumlarından alınan lise mezuniyeti sağlayan diploma ve belgelere denklik işlemi yapılmayacak. Öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını uzaktan öğretim yoluyla yaparak alınmış olan belge ve diplomalar denklikte geçerli sayılmayacak.