Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Özel öğrencinin desteği de özel

Özel öğrencinin desteği de özel

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özel öğrencinin desteği de özel

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim-öğretim hayatından geri kalmaması ve diğer öğrencilerle fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim almaları için çok sayıda çalışmayı hayata geçirdi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ -   Eğitim imkânlarını tam anlamıyla karşılamak için barınma hizmetlerinden okul araç-gereçlerine kadar pek çok alanda destek veren Bakanlık, geçtiğimiz yıl özel eğitim ihtiyacı olan 519 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımı çerçevesinde 582 bin liralık destek sağladı. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 35 pansiyonda 217 kız ve 304 erkek olmak üzere 521 özel öğrenciye hizmet sunulurken, bu öğrencilere sadece geçtiğimiz yıl 767 bin 613 lira eğitim harçlığı verildi. Görme engelli öğrencilerin mesleki eğitime aktif katılımını sağlamak amacıyla ayrı bir akademik program oluşturuldu. Görme engelli öğrencilerin okullara kolay erişimini sağlamak için 225 adet akıllı baston dağıtılırken, bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla sesli kütüphaneler oluşturuldu. Bu kapsamda 14’ü sesli kitap, 14’ü de sesli fl ipbook (titreşimli kitap) olmak üzere 28 materyal öğrencilerin kullanımına sunuldu. Yine “Özel Çocuklara Özel Materyaller” projesi dâhilinde 1.630 set materyal dağıtıldı

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta korkunç kaza! Otomobil dereye uçtu, bir aile yok oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'den itiraf geldi! "İran bize saldırı haberini verdi" - EğitimABD'den İran itirafı: Saldırıdan haberimiz vardıGençlerin kariyer planı değişti! Beyaz yakalı olmak artık cazip bir seçenek değil - EğitimGençlerin kariyer planı değişti3 milyar dolar tehlikede! Irkçılık, yabancı öğrenciyi kaçırıyor - Eğitim3 milyar dolarlık tehlikeLisede blok ders yapmayın tavsiyesi! Öğrenmeyi zorlaştırıyor... - EğitimKDK liseler için harekete geçti! Bakanlığa tavsiye verdiÖzel yetenekler için 170 yapay zekâ atölyesi kuruldu! - EğitimÖzel yeteneğe özel atölye!Sınava iki ay kaldı! LGS ve YKS için gaza basma zamanı - EğitimLGS ve YKS için gaza basma zamanı
Sonraki Haber Yükleniyor...