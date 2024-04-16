Özel öğrencinin desteği de özel

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim-öğretim hayatından geri kalmaması ve diğer öğrencilerle fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim almaları için çok sayıda çalışmayı hayata geçirdi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Eğitim imkânlarını tam anlamıyla karşılamak için barınma hizmetlerinden okul araç-gereçlerine kadar pek çok alanda destek veren Bakanlık, geçtiğimiz yıl özel eğitim ihtiyacı olan 519 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımı çerçevesinde 582 bin liralık destek sağladı. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 35 pansiyonda 217 kız ve 304 erkek olmak üzere 521 özel öğrenciye hizmet sunulurken, bu öğrencilere sadece geçtiğimiz yıl 767 bin 613 lira eğitim harçlığı verildi. Görme engelli öğrencilerin mesleki eğitime aktif katılımını sağlamak amacıyla ayrı bir akademik program oluşturuldu. Görme engelli öğrencilerin okullara kolay erişimini sağlamak için 225 adet akıllı baston dağıtılırken, bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla sesli kütüphaneler oluşturuldu. Bu kapsamda 14’ü sesli kitap, 14’ü de sesli fl ipbook (titreşimli kitap) olmak üzere 28 materyal öğrencilerin kullanımına sunuldu. Yine “Özel Çocuklara Özel Materyaller” projesi dâhilinde 1.630 set materyal dağıtıldı