Özvar'dan ortak gelecek mesajı: İslam dünyasına bilim ittifakı çağrısı
YÖK Başkanı Erol Özvar, Gaziantep Forum III’e gönderdiği mesajda İslam dünyasındaki bilim insanlarına ortak araştırma ve akademik iş birliğini artırma çağrısı yaptı. Gazze için de tek ses olunması gerektiğini vurgulayan Özvar, Filistinli öğrencilerin eğitimlerinin ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Gaziantep Forum III’e gönderdiği video mesajda, İslam dünyasındaki bilim insanlarına ortak araştırmaların artırılması, akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve genç akademisyenlerin sürece katılması çağrısı yaptı.
İslam toplumlarının ortak değerler etrafında buluşmasının insanlığın sorunlarına çözüm üretme kapasitesini artıracağını belirten Özvar, Gazze konusunda tek ses olunması, Filistin halkıyla dayanışmanın güçlendirilmesi ve bölgedeki öğrencilerin eğitim, akademisyenlerin ise bilimsel çalışmalarını sürdürme imkânlarının korunması gerektiğini vurguladı.