Piraziz’e vefa eseri

Giresun’un Piraziz ilçesinde, Enver Yücel’in adını taşıyacak 6 bin 650 metrekarelik kültür merkezinin temeli atıldı. Konferans salonu, sergi alanları ve sanat atölyelerini barındıracak merkez, bölgenin önemli kültür ve kongre alanlarından biri olmayı hedefliyor.

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Giresun’un Piraziz ilçesinde, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in adını taşıyacak kültür merkezinin temeli atıldı.

Piraziz Belediyesi ve Yücel Ailesi iş birliğiyle hayata geçirilen merkez, 6 bin 650 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Projede 504 kişilik konferans salonu, sergi alanları, seminer salonları ile resim, müzik, seramik ve keçe sanatı atölyeleri bulunacak.

Temel atma töreninde konuşan Hüseyin Yücel, babası Enver Yücel’in doğduğu topraklarda kalıcı bir eser bırakmanın gururunu yaşadığını belirterek merkezin gençlerin sanatla ve bilimle buluşacağı yaşayan bir kültür alanı olacağını söyledi.

Enver Yücel ise memleketiyle bağını hiç koparmadığını vurgulayarak merkezin Karadeniz’in önemli kültür ve kongre merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

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