Sınava girecek öğrencilere kritik uyarı: 'Bu fırsatı bir daha bu fırsatı bulamayabilirsiniz!'

Uzmanlardan lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için kritik bir uyarı geldi. Tatilde eksik olunan konuların tamamlanabileceğinin altını çizen eğitimciler, "Bir daha bu fırsatı bulamayabilirsiniz" dedi.

2024 yılının ikinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı'na denk geldi. Hafta sonunun da dahil edilmesiyle toplam 9 günlük tatil yapacak olan öğrencilerin bu zamanı nasıl değerlendirecekleri ise kritik öneme sahip.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ayrı ayrı önerilerde bulunan Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, 8'inci ve 12'nci sınıf dışındaki öğrencilerin bu tatilde dinlenmesi gerektiğine işaret etti.

'ÇÖZEMEDİĞİNİZ SORULARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIN'

Özellikle lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine çeşitli uyarılarda bulunan Kurt, “Bu tatil, öğrencilerimiz için çok iyi bir fırsattır. Çünkü sınavdan önce son ara tatilleri" diyerek şöyle devam etti:

"Haziranda girecekleri sınav, bir sıralama sınavıdır. Sıralama sınavında; hangi öğrenci sınava daha iyi konsantre olarak sonuca götürebiliyorsa o öğrenci başarılı olabilir. Öğrencilerimiz şimdiye kadar çeşitli denemelere girdiler. Okullarda girdiği denemelerde, çözemediği sorular oldu. Bu tatilde kesinlikle çözemediği soruları tekrar gözden geçirmeli. Hangi konudaki soruyu çözemediyse onları çıkarmalı ve o çözemediği konular üzerine tekrar yapmalıdır ki kalan iki ayda daha yoğun şekilde çalışsın, eksikleri tamamlasın"

'500, 1000 SORU ÇÖZECEĞİM GİBİ PLANLAR YANLIŞ'

Öğrencinin sabah kendisine bir deneme sınavı yapabileceğini belirten Kurt, “Deneme sonrası eksiklerini görür. Daha önceki kitaplarda çözdükleri sorularda eksik olduğu kısımları da tespit eder. Hemen hemen her gün eksik olduğu bir dersi planlı olarak çalışırsa daha iyi olur. Bu planı öğrenci kendisine göre ayarlamalıdır. Bu bir kalıba sokulmamalıdır. Örneğin ‘tatilde 500, 1000 tane soru çözeceğim' gibi planlar yanlıştır. Bu tatil, gerçek anlamda nerede eksiği varsa orayı tespit edip eksik olduğu noktaları tamamlamak için iyi bir fırsattır, bir aradır. Daha sonraki zaman diliminde bu fırsatı bulamayabilir” dedi.

'ÖĞRENCİLERE ÖDEV VERMEYİN'

Sınava hazırlanan öğrencilerin tatilde sadece ders çalışmasının doğru olmadığının da altını çizen Kurt sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlar da bayram günü büyüklerini ziyaret etsinler. Çünkü bir rahatlamaya da ihtiyaçları var. Ama tabii diğer öğrenciler kadar da rahat olmasınlar. Eksiklerini tamamlayarak ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirsinler. Bir gün sinemaya gitsinler. 8'inci ve 12'nci sınıf dışındaki öğrencilerin öğretmenleri de lütfen ödev vermesin. Soru çözüm ödevleri yapılmasın. Öğrenci, okul zamanında günlük ödevlerini yapmalı. Ama tatil zamanında aktivite yapmalı, kitap okumalı. Sınava hazırlanan öğrencilerin aileleri de lütfen çocuklarına baskı yapmasın.”