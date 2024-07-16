Milyonlar merakla bekliyordu! 2024 YKS sonuçları açıklandı

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

YKS sınavına giren en yaşlı aday 85 yaşındaki Mustafa Taşbaş olurken en genci 15 yaşındaki Elif Koçak oldu

YKS sınavına giren en yaşlı aday 85 yaşındaki Mustafa Taşbaş olurken en genci 15 yaşındaki Elif Koçak oldu

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği gün geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını duyurdu.

Sınav sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Ersoy, YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin ilk aşamasının bugün sona erdiğini, 3 milyondan fazla adayın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıkladıklarını belirtti.

İSTANBUL'DAN 5 ADAY BİRİNCİ

ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçların açıklanmasıyla dereceye giren adayların da belli olduğunu belirtti.

Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adayları tebrik eden Ersoy, başarının tek başına elde edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı ve şunları kaydetti:

"Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren, her an yanlarında olan anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve eğitim hayatı boyunca yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar, 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev yapacaklar."

Ersoy, dereceye giren adayları şu şekilde açıkladı:

"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi-Mersin;

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz, eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, sayısal alanında Arda Taşdemir Cemil Meriç Fen Lisesi-Elazığ, sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi-Rize;

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi-İstanbul, Rusça Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi-Ankara"

Sonucunu öğrenen adaylardan, aşırı yük oluşmaması için tekrar tekrar internet sayfasına girmemelerini isteyen Ersoy, YKS sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden (https://sonuc.osym.gov.tr) veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli değil. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.