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YKS sınavına giren en yaşlı aday 85 yaşındaki Mustafa Taşbaş olurken en genci 15 yaşındaki Elif Koçak oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yks, Ösym, Yks Sonuçları, Haber

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8-9 Haziran'da gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala sınava giren en yaşlı ve en genç aday kaç yaşında merak edilirken bugün iki aday da ÖSYM Başkanı Ersoy bir araya geldi. En yaşlı aday kim araştırılırken görüşmeden görüntüler de geldi.

Milyonlarca adayın girdiği YKS'de heyecan devam ederken sonuçlar bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla beraber tercih dönemi başlayacak. Sınava giren en yaşlı aday 85 yaşında olurken en genç 15 yaşındaki Elif Koçak oldu.

YKS SINAVINA GİREN EN GENÇ VE EN YAŞLI ADAY KİM, KAÇ YAŞINDA?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy bu sene YKS'ye giren en yaşlı ve en genç aday ile buluştu. En yaşlısı 85 yaşındaki Mustafa Taşbaş olurken en genci 15 yaşındaki Elif Koçak oldu. Buluşmada Ersoy şu sözleri söyledi:

Herkesi teşvik etmek için bu buluşmalarımızı yapıyoruz. Bu sene YKS’ye 3 milyon 120 bin aday başvurdu. 10 bine yakın okulda, 171 bin salonda 700 binin üzerinde görevli artı sahadaki görevlilerle beraber 1 milyona yakın görevlinin organize olarak yapmış olduğumuz bir sınav” 

YKS sınavına giren en yaşlı aday 85 yaşındaki Mustafa Taşbaş olurken en genci 15 yaşındaki Elif Koçak oldu - 1. Resim

Taşbaş, Konya Karatay Mevlana Kız İmam Hatip Lisesi’nde sınava girerken Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nde okumak istediğini söyledi.

En genç aday olan Elif Koçak ise Adana Sarıçam Ulubey Ortaokulu’nda girerken sınavdaki ortamı deneyimlemek istediğini dile getirirken şu sözleri söyledi:

“Bu sınavda önceliğim bir yeri kazanmak değil o ortamı o atmosferi yaşamak için girdim. Çünkü ben bu sene YKS’ye fazla çalışamadım. Benim önceliğim açık öğretimden okuduğum lisemi bitirmekti. Sınavda hedefim ise Nükleer Tıp Bölümü’nü istiyorum inşallah kazanırım. Gerçekten çevreye uymak değil de derslerine güzel çalışmalarını akranlarıma tavsiye ediyorum”

YKS sınavına giren en yaşlı aday 85 yaşındaki Mustafa Taşbaş olurken en genci 15 yaşındaki Elif Koçak oldu - 2. Resim

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8-9 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanırken sonuçların ardından tercih dönemi başlayacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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